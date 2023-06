Via il nome della madre non biologica dall' atto di nascita

...e della vendita di una famiglia di semiconduttori per l'industria automobilistica Aluno step ... Il gruppo automobilistico e Hon Hai Technology Group (questo è ilper esteso di Foxconn) hanno ...... leggi che entreranno in vigore, ma ancora indi definizione a pochi giorni daldella ... con la condivisione di tutte le componenti presenti in Consiglio Federale, la Federazione adell'...... Anna Lucia Cuzzini Neri per aver espletato due mandati (con il centrodestra che ha dato illibera aldi Paola Santirosi ) e il consigliere Giancarlo Cintioli (che non ha alcuna intenzione ...

"Via il nome di Canosa dalla stazione ferroviaria Proposta indecente": il sindaco contro l'ipotesi di cambio ChietiToday

E’ iniziato alla corte dei Grimaldi il salone nautico più esclusivo del mondo. Occasione d’oro per fare affari con i ricchissimi del pianeta Il biglietto... cumulativo per tre giorni costa “solo” ...Il segretario Scotti commenta le indiscrizioni sul piano cui sta lavorando il Ministero: “Non è in discussione il passaggio dei medici di famiglia al Servizio sanitario nazionale come dipendenti. Si ...