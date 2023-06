Vertice Meloni-Macron | D' accordo su migranti e patto di stabilità

Leggi su agi

(Di martedì 20 giugno 2023) AGI - "Italia e Francia sono due nazioni legate, due nazioni importanti, centrali e protagoniste in Europa. Due nazioni che in un momento come questo hanno bisogno di dialogare perché molto convergenti sono gli interessi comuni". La presidente del Consiglio, Giorgia, si è espressa così nella dichiarazione congiunta all'Eliseo con il Presidente francese, Emmanuel. "L'incontro è andato bene, ci sono molti punti di convergenza sulle materie strategiche. C'è sintonia di vedute, per esempio sul tema dell'autonomia strategica, delle catene di approvvigionamento, sul tema del rapporto con l'Africa", ha spiegato. Per quanto riguarda l'immigrazione, la posizione italiana "è di concentrarsi sulla dimensione esterna", cioé sulle frontiere esterne dell'Ue, e su questo "mi sembra che ci sia una convergenza con Parigi" Quella fra Italia e Francia ...