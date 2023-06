Verso stand-by flat tax dipendenti Arriva sconto sulla tredicesima

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 20 giugno 2023) Sospensione, almeno per il momento, dellatax incrementale per i lavoratoriprevista nel disegno di legge delega per la riforma fiscale. Al suo postoun'imposta sostitutiva agevolata sui premi di produttività, sugli straordinari eccedenti una certa soglia, sulle tredicesime. La novità è contenuta in un emendamento del governo al ddl delega per la riforma fiscale, presentato in Commissione finanze alla Camera, che sta esaminando il provvedimento.La votazione su questo emendamento e sugli altri presentati oggi pomeriggio da governo e relatori è prevista per domani (alle 12 di domani è il termine per i subemendamenti). Latax incrementale per i lavoratorinon viene cancellata ma, è scritto nell'emendamento "resta in valutazione, anche a fini ...