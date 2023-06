“Verrà silurata a breve” Quella voce su Elly Schlein

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 giugno 2023) La prima domanda è questa: quello dell’ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, è un auspicio o un’analisi? E soprattutto: parla per ipotesi oppure sa qualcosa che neppure i cronisti parlamentari di vecchia data sono riusciti a raccogliere? Già, perché nel pezzo di Massimo Franco pubblicato oggi sul Corriere della Sera c’è una frase che lascia di stucco: secondo Orlando, infatti,potrebbe essere “” dai capicorrente che l’hanno sostenuta. Trattasi di Franceschini e soci. Il motivo? Ce ne sarebbero a bizzeffe, basta fare la cronaca degli ultimi mesi.ha vinto le primarie grazie al voto della piazza ma all’interno del partito, cioè tra dirigenti ed eletti, la sua mozione era in netta minoranza. Quindi ogni singolo errore viene enfatizzato non solo dagli avversari ...