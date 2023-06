Venus Williams vince a 43 anni? Barazzutti | “Tennis femminile in calo”

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – “è stata una campionessa ma se è ancora in grado dire partite nel circuito maggiore a 43, battendo una top-50 come la Giorgi, indica che, a mio avviso, il livello generale delsi è abbassato”. L’ex capitano azzurro di Coppa Davis Corradocommenta così all’Adnkronos il successo dia 43al 1° turno del torneo Wta 250 di Birmingham contro l’azzurra Camila Giorgi. “Sull’erba, dove gli scambi sono brevi e contro un’avversaria che tira forte e spesso, a volte anche troppo, sbaglia, è la situazione ideale per un atleta di una certa età -sottolinea l’ex numero 7 del mondo-. Con pochi scambi e campo veloce, una giocatrice come la ...

