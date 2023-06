Velletri “Performance musicale Senza tempo” il 20 Giugno in occasione della Mostra “La ricerca dell’invisibile” con opere di Sergio Gotti

(Di martedì 20 giugno 2023) Cronache Cittadine(L.V.) – Inpersonale diin programma per Martedì 20, l’Area Archeologica Urbana L'articolo Cronache Cittadine.

... tra i quali l'adolescente adottata Kiri ( Sigourney Weaver , ringiovanita grazie al... Nella Casa Circondariale di, l'uomo riesce lentamente a plasmare il talento di alcuni ...In apertura ladi Raimondo Bonamici con il "passaggio del Nero Roma" tra le mani di ... Si ringrazia Vitivinicola Serra Marco - Castel Ginnetti; Libero24x7, Exibart L'...... tra i quali l'adolescente adottata Kiri ( Sigourney Weaver , ringiovanita grazie al... Nella Casa Circondariale di, l'uomo riesce lentamente a plasmare il talento di alcuni ...

Performance musicale "Senza tempo" il 20 giugno all'interno della ... Velletri Life

Leggi anche Velletri dove mangiare bene spendendo poco Il Paese ospite ... una delle formazioni jazz più accreditate sulla scena nazionale e internazionale, la performance al sax di Michele Rapone in ...L’evento è stato promosso dalla Pro Loco Velitrae, col benestare del Comune di Velletri, e si svolgerà in due giorni, quelli del 17 e del 21 giugno. Per quanto riguarda la serata di mercoledì 21 ...