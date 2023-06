Velletri | omicidio in carcere al termine di una lite tra detenuti

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – ''Orrore neldi, nel contesto di una situazione penitenziaria sempre più critica ed allarmante. Ieri, sembra al culmine di unatra due, uno ha ucciso l’altro poco prima del pur immediato intervento dei poliziotti. Non sono note le ragioni di questo folle gesto, ma la situazione è allarmante. Al momento si sa solo che i due convivevano nella stessa cella, che l’omicida aveva problemi psichiatrici e che nel recente passato aveva aggredito anche un poliziotto penitenziario”. Lo denuncia Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo della Categoria. Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, è necessario ripensare completamente la questione penitenziaria: “Quanto accaduto nel ...

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, è necessario ripensare completamente la questione penitenziaria: 'Quanto accaduto nel carcere dideve necessariamente far riflettere per ...... prima istruttore a, poi addetto alla vigilanza nel carcere di Pianosa. L'arrivo a ... che condanna imandanti, tra cui Riina, e gli esecutori del triplice. Testimone di legalità In ...Condannato all'ergastolo per l'di Willy Monteiro Duarte , l'esperto di Mma ha cambiato ... nato dalla relazione con Silvia Ladaga , esponente di Forza Italia die candidata alle ...

Omicidio a Velletri, detenuto uccide suo compagno di cella in Carcere: l’assassino aveva problemi psichiatrici. La denuncia dell’USPP CastelliNotizie.it

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Al culmine di una lite tra due detenuti, uno ha ucciso l'altro nel carcere di Velletri. I due convivevano la stessa cella, l'omicida ha problemi psichiatrici e nel recente ...Un detenuto del Carcere di Velletri è stato ucciso dal proprio compagno di cella, un paziente psichiatrico. La denuncia arriva dai sindacati di Polizia ...