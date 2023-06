(Di martedì 20 giugno 2023) La Ferrari riparte dal Canada con un pizzico di fiducia in più, ben consapevole che quanto raccolto a Montréal, un 4° e 5° posto, è ancora troppo poco per parlare di totale guarigione. L'aspetto ...

GP Canada: i 5 temi del fine settimana Il rischio che ha pagatonel dopo gara ha spiegato così la scelta di non fermarsi ai box in regime di safety car e poi il patto di non belligeranza tra ...Così Frederic, team principal della scuderia Ferrari, ha commentato la prestazione delle ... Dietro di lui hanno battagliato Alonso ed Hamilton, arrivati in quest'a tagliare il traguardo, ...Chissà se Fredpensava a tutto questo quando - ben prima del successo di Le Mans! - ha ... Parola d': prudenza Mi pare di avere scritto, dopo la Spagna, che non tutte le novità sulla SF - ...

Vasseur e l'ordine di scuderia: "Sarebbe stato stupido perdere tempo" Autosprint.it

Il team principal della Ferrari ha detto che teoricamente Leclerc e Sainz sono liberi di combattere, ma che nelle condizioni di Montréal sarebbe stato svantaggioso per entrambi dare vita ad una lotta ...I team radio tra il muretto Ferrari e Charles Leclerc nel GP del Canada della Formula 1 2023 svelano com’è nata la strategia azzeccata che ha ...