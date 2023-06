Vangelo di oggi 20 Giugno 2023 | Mt 5 | 43-48 | Video commento

(Di martedì 20 giugno 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 20, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano” “Il culto a Dio è il contrario della cultura dell’odio. E la cultura L'articolodi20: Mt 5,43-48proviene da La Luce di Maria.

La vera differenza cristiana non consiste semplicemente in una certa pratica religiosa che pure ha il suo valore, ma nel cercare di amare così come Gesù chiede neldi: 'Infatti se amate ...è intervenuto il metropolita di Tallinn e di tutta l'Estonia Stephanos che, salutando i ...i lavori dell'Assemblea aiutino a comprendere come "creare le condizioni per un vero incontro del...Lettera apostolica di Papa Francesco Pubblichiamo il testo reso notolunedì 19 giugno della lettera apostolica 'Sublimitas et miseria hominis - Grandezza e ...assaporare la felicità del...

Santo del giorno, la festa della Madonna Consolata e Vangelo del 20 giugno 2023 Quotidiano di Sicilia

L'importanza dei viaggi apostolici, il senso delle parole di un Pontefice mentre si trova fuori da San Pietro: il papa globtrotter ...Al termine del Convegno Nazionale degli Uffici Catechistici, tenutosi a Scalea (CS) dal 15 al 17 giugno, l’Ufficio Catechistico Regionale, su approvazione della Conferenza Episcopale Calabra, ha organ ...