Usa | l' intelligenza artificiale rimpiazza una DJ in radio per la prima volta

... uno studente su sei 'tentato' dall'idea di usarlo durante le prove d'esame L'annuncio su Twitter Martedì 13 giugno, Live 95.5 ha presentato su Twitter la nuova conduttrice basata sull'......Nasdaq 100 e dell'artificiale . Guardiamo anche a mercati come Europa e Giappone, che negli ultimi mesi hanno recuperato terreno in un contesto di forte svalutazione del dollaro. ...... Silvio Berlusconi: i nostri approfondimenti La corsa all'oro dell'artificiale, la ...sui migliori gadget del momento Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...

Usa, il sondaggio sull'intelligenza artificiale: per il 42% dei Ceo ... Open

Non voglio fare la fine del “disco rotto”, ma devo per forza ripetermi. Malgrado tutto, malgrado prospettive economiche globali che sembrano indebolirsi, stanno emergendo spinte interessanti per alcun ...L'intelligenza artificiale (AI) conquista anche la radio. La stazione KBFF Live 95.5 FM con sede a Portland, Oregon, ha lanciato la prima trasmissione con una DJ basata sull'AI. Grazie a un software d ...