Usa | Hunter Biden si dichiarerà colpevole di evasione fiscale e possesso illegale di armi per evitare il carcere

(Di martedì 20 giugno 2023), il 53enne secondogenito del presidente degli Stati Uniti, ha raggiunto un accordo preliminare con i procuratori federali per dichiararsidi due reati minori die di uno legato aldi una pistola, in base a condizioni che gli eviterebbero il

L'avvocato di, Christopher Clark , ha commentato il patteggiamento: ""So checrede che sia importante assumersi la responsabilità per gli errori fatti in un periodo difficile e di ......da un giudice federale e quindi non è ancora chiaro quando il figlio del presidente degli, Joe ... Secondo quanto anticipato,Biden si dichiarerà colpevole di due reati fiscali minori ...Sempre nel libro doveparla della sua dipendenza e della sua vita privata, il secondogenito del presidentesottolineava: "Trump credeva di potere distruggere me e di conseguenza mio padre".

Usa, Washington Post: "Hunter Biden patteggia per due reati fiscali" Sky Tg24

La notizia giunge mentre i repubblicani del Congresso proseguono le loro indagini su quasi tutti gli aspetti degli affari di Hunter Biden, esaminando anche i pagamenti esteri e altri aspetti delle sue ...Il figlio del presidente si dichiarerà colpevole di due reati fiscali minori relativi al mancato pagamento di tasse per il 2017 e 2018 ...