Ursula von der Leyen | il bisnonno nazista delle SS e fido di Adolf Hitler Carl Albrecht | la notizia che gira in rete | ma si tratta di un' omonimia

Il tema è stato posto in marzo dalla presidente della Commissione europeader Leyen in un discorso a Bruxelles. Tra le altre cose, aveva esortato i Paesi membri ad essere "più coraggiosi e ...Così la presidente della Commissione europea,der Leyen.Era stata la presidente della Commissione europeader Leyen, per altro, a dichiarare, nel 2020, che "la Grecia è lo scudo d'Europa", e la motovedetta 617 è stata pagata in gran parte con ...

L'Europa incontra la Romagna. Meloni e Ursula von der Leyen in conferenza stampa a Bologna - Ursula von der Leyen in piazza a Cesena - Ursula von der Leyen in piazza a Cesena RaiNews

Die EU hat ihre Mitgliedsstaaten aufgefordert, für die kommenden vier Jahre Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Ukraine bereitzustellen. Aus der Ukraine wurden erneut russische Angriff ...Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte in einer Rede Ende März vor allzu großer Rohstoff-Abhängigkeit von der Volksrepublik, besonders im Falle politischer Streitigkeiten mit ...