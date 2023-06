Uomo trovato privo di vita a Pomigliano | non si esclude la pista dell’aggressione

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri sono intervenuti ieri mattina ad’Arco, in via Principe di Piemonte per il decesso di unancora non identificato. Potrebbe trattarsi di un clochard. Da accertamenti compiuti durante la giornata, sarebbe emerso che la vittima sarebbe stata violentemente percossa da due persone ancora non identificate. La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico. I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un clochard è stato aggredito e picchiato a morte a Pomigliano d'Arco , in provincia di Napoli, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 giugno 2023. L'in fin di vita all'interno di un cortile condominiale, è morto in ospedale e ora le forze dell'ordine si sono messe alla ricerca degli autori dell' aggressione che è stata ripresa dalle ...I carabinieri sono intervenuti in via Principe di Piemonte dove è statoil cadavere di un, ancora non identificato e che dovrebbe essere un clochard. Subito sono scattate le indagini che ...Fallito il tentativo di rapina, i malviventi si sono dileguati, tranne uno che è rimasto a girovagare in zona dove lo hannogli agenti chiamati dall'ecuadoriano. L'è stato arrestato per ...

Uomo trovato morto in una ciclabile di Ostellato La Nuova Ferrara

Ucciso di botte da due persone non ancora identificate. Lo hanno aggredito e picchiato a morte. È successo a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. La vittima, un clochard, è stata trovata senza v ...Il corpo senza vita dell'uomo trovato in mattinata in via Principe di Piemonte a Pomigliano. I Carabinieri a caccia di due uomini ...