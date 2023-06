Uomini e Donne | Luca Salatino nella bufera | Fabrizio Corona rifiuta il gossip

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 20 giugno 2023)ha ricevuto una mail contenente uno scoop riguardante, ex tronista di, ma il celebre paparazzo ha deciso di non rendere pubblica la notizia per non far circolare ilsull’ex volto del trono classico.scaccia lo scoop su: svelato su Telegram Tuttavia, attraverso il suo profilo di Telegram,ha poi condiviso la mail ricevuta da un anonimo insider, il quale affermava di avere delle foto compromettenti di. Le immagini ritrarrebbero il giovane ex tronista die ...