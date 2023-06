' Un' emozione chiamata libro' | presentazione ad Ostuni Ventisettesima edizione

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: È stata presentata ufficialmente ieri pomeriggio la 27ª edizione di 'Un'libro', evento realizzato dal Comune di Ostuni e affidato per il secondo anno consecutivo all'associazione 'Una valle di libri'. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco ...Un'università di assoluta eccellenzaanche 'la culla degli astronauti' perché fra i suoi ... Quando finalmente ho avuto la conferma del Premio, si può immaginare la mia', racconta ...L'del ricercatore, di tenere fra le mani degli scritti autografi di Francesco, anche se in ... E così, il santo, scrisse quanto richiesto su una carta,'Chartula fratri Leonis', ossia '...

PRESENTATA UFFICIALMENTE LA 27ESIMA EDIZIONE DI “UN ... Il Gazzettino di Brindisi

È stata presentata ufficialmente ieri pomeriggio la 27ª edizione di “Un’emozione chiamata libro”, evento realizzato dal Comune di Ostuni e affidato per il secondo anno consecutivo all’associazione “Un ...Montecosaro, Mauro Giorgini invia una mail con dei canti al pontefice "Mi ha fatto i complimenti per il talento musicale. Non riuscivo a crederci".