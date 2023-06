Una serata dedicata ai protagonisti dell' ultima edizione Nel cast | i ballerini | i cantanti e tanti ospiti | con la conduzione di Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear

Leggi su iodonna

(Di martedì 20 giugno 2023) A poco più di un mese dalla finale di Amici 2023, stasera alle 21.20 su Italia 1 va in onda Amici – Full Out. Annunciato ancora primaa finea ventiduesimadel talent show di Maria De Filippi, il concerto va in scena in occasione del Rock in Roma dall’Ippodromoe Capannelle. A salire sul palco, gli allievi del programma arrivati al Serale, oltre a diversi. Maurizio Costanzo intervista la moglie Maria De Filippi e lei si ...