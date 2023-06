“Una roba oscena” Marco Liorni | Reazione a catena è appena iniziato e il pubblico è in rivolta

(Di martedì 20 giugno 2023) È tornato l’appuntamento con il game show estivo del preserale di Rai 1. Il programma condotto daè tornato in televisione dopo una stagione di grande successo dell’Eredità di Flavio Insinna (che ha salutato i suoi telespettatori venerdì) alle 18.45 e andrà in onda tutti i giorni. Come sempre, anche per la diciassettesima edizione del programma del Centro di produzione Rai di Napoli, c’è. Tante le novità che connotano la stagione in partenza di, anche la durata. L’ultima puntata del 2023 sarà infatti trasmessa il 31 dicembre, per cedere poi il posto a L’Eredità, che con tutta pbilità, dopo l’addio di Flavio Insinna, sarà condotta da Pino Insegno. Leggi anche: “È il ...

...resettare e bene ha fatto finalmente Marc a prenderedecisione razionale lasciano pervolta ...da non credersi. Probabilmente anche preoccupante. Rimandati al 6 agosto a Silverstone (ad ...... anche quest'anno due maturandi su tre hanno scelto il brano di Antonello Venditti, che va per i quaranta ed èda sessantenni, per le loro playlist. E pensare che ci vuole un esegeta, perch...Questamerita un parere della Corte dei Conti perché potrebbe essere un danno erariale incredibile'. 'Onde evitare che qualcuno dica che non è vero allego alla presente il primo decreto che ...

Oltre l’«unto nazionale» una alternativa politica Il Manifesto

«Una seconda edizione Vediamo, perché mettere in moto una macchina come quella del mercato europeo non è roba da poco». Per ora Alessandro Gregori, presidente ...Continua la maledizione dell’Isola dei Famosi per le donne: nel 2015 – prima edizione Mediaset – con le Donatella, l’unico trionfo femminile ...