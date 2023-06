Una poltrona per due La «zarina» dell’antitrust Ue Vestager si candida alla guida della Bei e complica i piani dell’Italia | strada in salita per Daniele Franco

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) Manca poco meno di un anno alle elezioni europee del 2024, che segneranno il rinnovo di tutte le principali cariche politiche dell’Ue, all’insegna – forse – di nuovi equilibri politici. Dal Parlamento europeoCommissione, dall’Alto rappresentante per la politica estera al Consiglio europeo, sono tante le posizioni di vertice che andranno riassegnate. I giochi ad alto livello di complessità sono appena agli inizi – curriculum, appartenenza politica, nazionalità, equilibrio di genere sono tutti fattori da tenere in conto per le nomine – ma c’è una posizione al confine tra l’ambito politico e quello finanziario che andrà riassegnata prima delle altre, e su cui l’Italia ha da tempo messo gli occhi per un suo “pezzo da novanta”. Quella di presidenteBanca europea degli investimenti, l’istituzione finanziaria multilaterale più «pesante» al mondo ...