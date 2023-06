Un pedofilo dietro il rapimento di Kata? Il timore degli inquirenti

(Di martedì 20 giugno 2023)leya non si trova. E più passano i giorni, più le difficoltà investigative aumentano. In modo esponenziale. I reparti speciali dei carabinieri hanno setacciato, metro a metro, anche tombini e fogne della zona. Niente. Nel pomeriggio di ieri si era diffusa anche una voce secondo la quale la bimba peruviana di cinque anni scomparsa dieci giorni fa a Firenze sarebbe stata rapita per "errore". O meglio, per uno scambio di persone. Una teoria che, pur mantenendo aperte tutte le ipotesi sul tappeto, non convince affatto gli. Il padre della bimba, Romero Chicclo è stato ieri nuovamente interrogato dal pm, Christine Von Borries. Avrebbe ammesso alcuni screzi con altri occupati dell'ex hotel Astor, ma avrebbe fatto notare al magistrato che questi "litigi", come li ha definiti il peruviano, risalirebbero a circa sei mesi fa. Una vendetta ...

... il generale che aiuta i genitori: 'Ora l'incubo è che sia finita tra le grinfie di un' L'... Kata, ora c'è il movente: 'Un tentato omicidioil rapimento. Ritorsione per l'uomo lanciato ...In una circostanza - dicono gli inquirenti - sarebbe arrivato a picchiarlo pur di ottenere il compimento di atti sessuali, eminacce a farsi mandare fotografie in atteggiamenti intimi. ...Racconti degli orrori, degli abusi, descritti nel dettaglio in audizione protetta dalle giovani vittime, alcune delle quali ora maggiorenni, che hanno scoperchiato il vaso di Pandoraal quale ...

Kata, il generale che aiuta i genitori: «Ora l’incubo è che sia finita tra le grinfie di un pedofilo» ilmattino.it

Kataleya non si trova. E più passano i giorni, più le difficoltà investigative aumentano. In modo esponenziale. I reparti ...dalla nostra inviata «Più passa il tempo, meno probabilità ci sono di ritrovarla». Non si dice pessimista sulla possibilità che la piccola Kata torni dai ...