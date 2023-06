Un imbarazzo che si poteva evitare | Morani | cannonata ad Elly Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Nel Pd, dice Alessia, ex parlamentare e membro della commissione di garanzia nazionale, «ci sono troppi nostalgici di Conte». Così come sono troppi i «messaggi confusi sulla guerra in Ucraina». Il giorno dopo la manifestazione che, tra le polemiche finali, ha visto marciare insieme Pd e M5S, e alla vigilia della direzione nazionale, l'ex parlamentare dem ragiona, senza sconti, sulle ultime settimane. Tre istantanee di sabato: abbraccio trae Conte, Grillo che invita a organizzare brigate, muniti di passamontagna, e Moni Ovadia che dà la colpa della guerra alla Nato. Abbiamo un problema? «Credo che il problema stia in casa di chi dà la parola a questi personaggi. In Italia sanno tutti che Putin è un criminale di guerra ed è il responsabile dell'invasione in Ucraina. Le farneticazioni sulla Nato non possono coprire questa verità. Le ...