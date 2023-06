“Un anno indimentiCabile” | la Rim Sport Cerveteri di pallacanestro a Sala Ruspoli

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 giugno 2023)– “Dopo una stagione travolgente, con un susseguirsi di vittorie che l’ha portata alla promozione in Serie C Unica, la squadra dimaschile della Rim, giovedì 22 giugno alle ore 18:30 sarà nei locali diin Piazza Santa Maria per un saluto di fine stagione a tutta la città e per dare l’appuntamento al prossimo campionato. Interverrla Dirigenza della squadra e i giocatori, artefici di una pagina meravigliosa dellodella nostra città”. Ad annunciarlo è il Sindaco diElena Gubetti. “Abbiamo voluto chiamare questo appuntamento pubblico con il nome più appropriato dopo una stagione come quella appena trascorsa, ‘un’ ...