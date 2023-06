Un anno di zapping e di streaming | presentata la guida Moige 2022 - 23

(Di martedì 20 giugno 2023) Il meglio e il peggio della tv (tradizionale e on demand), del web e dei social della stagione- 2023, secondo l'Osservatorio Media del, il Movimento Italiano Genitori.a Roma, ...

Presentata a Roma, presso la Camera dei deputati, la guida "Undie di streaming", quest'digitale, che ha analizzato 300 prodotti e ha redatto le sue pagelle: 49 in tutto i ...... Energie in Viaggio, Senti che fame! ) dell'Osservatorio Media del Moigeche ha premiato i migliori prodotti "family friendly" della stagione 2022 - 2023 nella guida "Undie di streaming"...Un compito, questo, affidato all' Osservatorio Media del Moige (Movimento Italiano Genitori), che ha presentato alla Camera dei Deputati Undie di streaming . Si tratta di una sorta di ...

Un anno di zapping e di streaming, presentata la guida Moige 2022 ... Il Sole 24 ORE

"La responsabilit√† in questo momento storico √® creare contenuti adatti alla famiglia che siano edificanti - ha aggiunto -. Sappiamo che i pi√Ļ giovani possono fruire contenuti spesso tossici e nocivi, ...