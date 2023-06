Un altro domani | anticipazioni del 20 giugno 2023

"C'è un detto che dice: "Oggi Hong Kong,Taiwan"", riferendosi al timore che l'erosione ... Lu Tzu - hao, unsoldato taiwanese che ha preso parte alle operazioni in Ucraina, ha detto di ...In un caso o nell'la decisione va presa subito poiché la Romagna è in emergenza. Ed è ...la presidente della Commissione europea nei territori alluvionati. Previsti il sopralluogo nelle ...... che continueranno già, come prevede il codice di istruzione belga, con un nuovo ... Ora il caso sarà affidato ad ungiudice istruttore.

Un altro domani, il riassunto del 19 giugno Mediaset Infinity

Sbandieratori ancora protagonisti, in città, in occasione della quinta edizione del ‘Torneo dell’Aquila’, organizzato come ogni anno dal sestiere della Piazzarola. Un bel banco di prova in vista delle ...Con: Laura Ledesma, Amparo Piñero, Cristina de Inza, Sebastiàn Haro, Sebastiàn Haro, Oliver Ruano, Aida de la Cruz, Ivan Mendes, Miguel Brocca, Jon Lopez, Barbara ...