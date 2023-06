Un altro domani 19-24 giugno 2023 | anticipazioni

... domenica: 'C'è una finestra di bel tempo eandiamo giù'. Il contatto con il piccolo ...record mondiali dell'imprenditore inglese è quello della più veloce circumnavigazione della Terra ..., mercoledì, ci saranno i funerali ( ) e sarà unbagno di folla, di abbracci, di affetto e di lacrime. Ma anche di sorrisi, perché lo sport è fatto anche di sorrisi e dolci ricordi. Nel ...... azienda che ha dato disponibilità all'acquisto di DAR(l'pezzo di Gse) ed al possibile ...necessario aspettare le decisioni del Tribunale fallimentare di Napoli che si dovrebbe pronunciare, ...

Un altro domani, il riassunto del 19 giugno Mediaset Infinity

Il 21 giugno di 90 anni fa a Pozzolengo è nato il suo genius loci, il regista indipendente amato da Bellocchio e Tarkovskij. Nel '53 iniziò a girare con un super8 e non ha ancora smesso ...Stamane il ministero dell’Istruzione, per la prima volta, ha dato il via alla parte ministeriale della seconda prova per gli Istituti professionali di nuovo ordinamento pubblicando, alle 8.30, la chia ...