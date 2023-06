Ultime uscite e novità su Disney+ giugno 2023

(Di martedì 20 giugno 2023) Nel panorama globale delle piattaforme streaming non poteva mancare quella targata Disney. La media company di Burbank nell’ultimo decennio si è affermata come la major più consolidata, avendo aggiunto, ai Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios, altre case di produzione cinematografiche quali 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd. e Pixar (quest’ultima già dal 2006). Gran parte dell’enorme catalogo a disposizione della casa di Topolino ha trovato spazio, dal novembre 2019 in avanti, su, piattaforma on demand che propone nuoveoriginali, titoli storici e film e serie tv adatti al pubblico di ogni età, dai più piccoli agli adulti. Hanno riscosso enorme successo soprattutto le nuove serie tv firmate Marvel e Lucasfilm (creatrice dell’universo di Star Wars): da WandaVision a Loki, da The Mandalorian a Obi-Wan Kenobi, ...

nelletrepost - Mondiale. Mentre permane l'incognita sul futuro tecnico, con la federazione disposta ad aspettare Ancelotti fino alla prossima estate, la nazionale verdeoro lamenta ...Nellecinquela Scozia ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta realizzando 8 reti e subendone 3 . Tre successi consecutivi hanno proiettato la squadra in vetta alla classifica, ...Al primo posto si attesta in questo caso il numero 77 che ha accumulato ben 266. Sul podio ...il nostro sito Zon.it e la nostra pagina Facebook per rimanere aggiornato sui risultati delle...

Netflix, le migliori Serie TV del 2023 (aggiornate a giugno) ComingSoon.it

Ha attirato l’attenzione, anche tramite gente che ha piratato la scena in questione per diffonderla in rete prima dell’uscita ufficiale ... non accreditati, in scene nuove o tramite materiale ...Il tema sarà sul tavolo il mese prossimo al vertice Nato di Vilnius in Lituania. L’Europa arriva divisa a quell’appuntamento ...