Ultime Notizie – Velletri | omicidio in carcere al termine di una lite tra detenuti

(Di martedì 20 giugno 2023) ”Orrore neldi, nel contesto di una situazione penitenziaria sempre più critica ed allarmante. Ieri, sembra al culmine di unatra due, uno ha ucciso l’altro poco prima del pur immediato intervento dei poliziotti. Non sono note le ragioni di questo folle gesto, ma la situazione è allarmante. Al momento si sa solo che i due convivevano nella stessa cella, che l’omicida aveva problemi psichiatrici e che nel recente passato aveva aggredito anche un poliziotto penitenziario”. Lo denuncia Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo della Categoria. Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, è necessario ripensare completamente la questione penitenziaria: “Quanto accaduto nel ...

Kataleya non si trova. E più passano i giorni, più le difficoltà investigative aumentano. In modo esponenziale. I reparti speciali dei carabinieri hanno setacciato, metro a metro, anche tombini e ...La polizia nelleore ha fermato a Taranto quattro persone ritenute responsabili dell'omicidio di Cosimo Nardelli, compiuto nella tarda serata del 26 maggio. Due delle persone sottoposte a fermo sono inoltre ...... la maleducazione di qualche altro frequentatore che non ha nessun rispetto delle cose altrui hanno ridotto il bivacco Locatelli in uno stato indecoroso come risulta dallefoto scattate - ha ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 20 giugno. LIVE Sky Tg24

Il manager italiano, che manterà il ruolo di ad del gruppo, dovrà ora completare lo scorporo della nuova realtà e procedere con la quotazione in Borsa. Già definiti alcuni obiettivi finanziari e strat ...Le strade con la Juventus potrebbero separarsi già questa estate: si va verso l'addio con la 'Vecchia Signora' ...