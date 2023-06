Ultime Notizie – Sciopero aerei | oggi lo stop | voli garantiti | rimborso

(Di martedì 20 giugno 2023) In corso,20 giugno 2023, lonazionale del trasporto aereo. A fermarsi per l’intera giornata sono (dalla 00.01 alle 23.59) sono lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling, lavoratori del comparto aereo, , aeroportuale e indotto aeroporti, personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto. Ecco tutte le info necessarie suiche saranno in ogni casonel corso dellodi 24 ore e i consigli utili per ‘salvare’ il viaggio.Come riportato dal sito dell’Enac, ecco ida assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullonei servizi pubblici ...

Kataleya non si trova. E più passano i giorni, più le difficoltà investigative aumentano. In modo esponenziale. I reparti speciali dei carabinieri hanno setacciato, metro a metro, anche tombini e ...Nelleore sono emersi ulteriori dettagli sul sottomarino Titan, mezzo utilizzato per visite turistiche al relitto del Titanic. Dopo i rumors rilanciati dalla Gran Bretagna, anche la Guardia ...La polizia nelleore ha fermato a Taranto quattro persone ritenute responsabili dell'omicidio di Cosimo Nardelli, compiuto nella tarda serata del 26 maggio. Due delle persone sottoposte a fermo sono inoltre ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 20 giugno. LIVE Sky Tg24

Elettra Lamborghini sta registrando le ultime puntate di Italia's Got Talent insieme ai suoi colleghi giudici Mara Maionchi, Frank Matano e Khaby Lame. Durante la semifinale, la cantante ha deciso di ...Madre e figlio erano entrati in una gioielleria e, grazie ad abili stratagemmi, erano riusciti a portare via oggetti preziosi per quasi 22.000 euro, allontanandosi poi a bordo di un'auto guidata dal c ...