Ultime Notizie Roma del 20-06-2023 ore 18 | 10

(Di martedì 20 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri dura il presidente americano Joe biden Ha dichiarato che la minaccia del presidente russo Vladimir Putin è di utilizzare armi nucleari tattiche reali e pochi giorni dopo dal dispiegamento di queste armi da parte della Russia in Bielorussia riporta la router sul suo sito di prendo le affermazioni di biden ad un gruppo di donatori in California Mosca andando fa sapere di avere informazioni secondo cui gli ucraini vogliono impiegare lanciarazzi americani e mettili per colpire il territorio Russo compresa la Crimea Se ciò dovesse avvenire per Mosca significherà il pieno coinvolgimento degli Stati Uniti della Gran Bretagna nel conflitto e la Russia gira con attacchi immediati e centri decisionali sul territorio ucraino la cronaca la mazza ispezione dei carabinieri nel ...