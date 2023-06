Ultime Notizie – Ondata di caldo sull’Italia | giovedì 22 giugno allerta arancione in 13 città

(Di martedì 20 giugno 2023)22arriva il grande. E’ infatti previsto bollinodi livello 2, in 13comprese Roma, Firenze e Bologna. E’ quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27. Sempreè previsto bollino giallo,di livello 1, in 10 capoluoghi (tra cui Milano, Napoli e Palermo). Solo 4 le‘più fresche’ (bollino verde): Catania, Genova, Messina e Reggio Calabria. Lecon bollino22sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, ...

Dopo aver visto il primo trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon , nelleore è emersa un'immagine che ritrae Melissa McBride e Norman Reedus sorridenti sul set della serie spin - off. La rinnovata chimica tra i due personaggi, di Dixon e di Carol Peletier, verrà ...L'ultima crescita si è verificata nelledue settimane scarse, ovvero da quando molti si sono ... soprattutto grazie alle buoneprovenienti dal lato macroeconomico. Tuttavia, non c'è ...Non ci sono al momentodi vittime. L'amministrazione in seguito ha affermato che le difese aeree della città avevano intercettato e distrutto circa due dozzine di droni Shahed di ...

Guerra Ucraina Russia. Biden: "Reale minaccia Putin su uso armi nucleari tattiche". LIVE Sky Tg24

Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si celebra oggi, 20 giugno 2023: ecco in quale chiesa si sposano, l'ora e la serenata della notte prima.Il 14 maggio scorso, al termine dell’incontro di calcio di serie D Vastese-Termoli, un consistente gruppo di tifosi della vastese, dopo aver sfondato i cancelli perimetrali del campo sportivo, ...