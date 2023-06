Ultime Notizie – Firenze | clochard accoltellato alla gola | gravissimo

Leggi su informazioneriservata.eu

La notte scorsa, intorno alle 3.30, la Polizia di Stato ha soccorso unnel parcheggio dell'aeroportoPeretola, di fronte alle partenze. L'uomo, un 72enne di origini tedesche, presentava una vistosa e profonda ferita da arma da taglio. È stato urgentemente trasportato all'ospedale di Careggi, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Sull'episodio indaga la Squadra mobile di. Sul posto anche la Polizia scientifica.