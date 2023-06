Ultime Notizie – “Conquista longevità passa anche da vaccinazioni”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 20 giugno 2023) “La vaccinazione pneumococcica ci difende gratuitamente, e in modo molto efficace, da quella che è la malattia infettiva che colpisce di più l’anziano, la polmonite, una ‘amica’ molesta perché provoca danni terribili. Ladellaattraverso un utilizzo dellein generale e di quella antipneumococco in particolare, insieme a stili di vita sani per garantirsi una lunga vita in buona salute”. A dirlo all’Adnkronos Salute il geriatra Roberto Bernabei, presidente di Italia longeva, l’associazione nazionale per l’invecchiamento e laattiva, a margine della presentazione, oggi a Roma, del Consensus paper “per un nuovo modello di gestione che possa garantire unain buona salute alla popolazione italiana”. “La ...