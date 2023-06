Ultime Notizie – Brasile | ex studente spara in una scuola | uccisa 16enne | diversi feriti

(Di martedì 20 giugno 2023) L’aggressore, che è entrato nell’istituto chiedendo di rivedere i vecchi registri, è stato arrestato Una ragazza di 16 anni è statae diverse persone sono rimaste ferite dopo che un exdellapubblica Professora Helena Kolody a Cambé, nello stato di Paranà nel sud del, è entrato nell’edificio e ha iniziato are. Lo rende noto il governo brasiliano spiegando che l’aggressore, che è entrato achiedendo di rivedere i vecchi registri, è stato arrestato. Il governatore Ratinho Junior ha dichiarato tre giorni di lutto. Il presidente delLuiz Inacio Lula da Silva ha affermato che è ”fondamentale che il Paese trovi un modo per costruire la pace partendo dalle scuole”. Su Twitter, Lula ha scritto che “un’altra giovane vita è ...

