Ultime Notizie – attacchi notturni in tutto il Paese

(Di martedì 20 giugno 2023) La Russia ha lanciatoin tutta l’Ucraina durante la notte, compresa la capitale Kiev e la città occidentale di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. L’amministrazione militare di Kiev ha dichiarato che Mosca ha lanciato un attacco di droni nelle prime ore di stamattina, avvertendo i residenti di trovare riparo. Non ci sono al momentodi vittime. L’amministrazione in seguito ha affermato che le difese aeree della città avevano intercettato e distrutto circa due dozzine di droni Shahed di fabbricazione iraniana nel “massiccio attacco aereo” contro la capitale, il secondo con droni dall’inizio del mese. A Leopoli, è stata colpita e data alle fiamme un'”infrastruttura critica”, ha riferito l’amministrazione militare della città, ma non ci sono stati feriti. In precedenza, il sindaco Andriy Sadovy aveva riferito di esplosioni a ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia. Esplosioni a Zaporizhzhia, allarme in 10 regioni Sky Tg24

Il bitcoin ($), dopo essere sceso fino ad un minimo di 24.800 dollari, ha compiuto un veloce recupero ed è risalito fino a quota 27.150$. Nonostante questo rimbalzo la struttura tecnica di breve ...Il sistema contraereo donato da Francia e Italia è stato schierato a difesa dei cieli ucraini. "Sono felice di potervi annunciare con la mia collega Giorgia Meloni che il Samp-T è ora… Leggi ...