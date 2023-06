Ultime Notizie – Arriva nuovo sistema allarme calamità | dal 28 giugno al via la sperimentazione di It-alert in Toscana

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 20 giugno 2023) “It, questo è un messaggio di test deldipubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-.it e compila il questionario”. È il testo del messaggio che sarà inviato durante la fase didi It-, ildipubblico nazionale di cui si sta dotando l’Italia per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, presentato oggi dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. It-è attualmente in fase die una volta operativo, consentirà di raggiungere chiunque si ...