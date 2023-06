Ultime Notizie – Al Teatro Massimo la presentazione del Premio Cristiana Matano

(Di martedì 20 giugno 2023) Sarà presentata giovedì 22 giugno, presso la Sala Onu deldi Palermo alle ore 11, l’ottava edizione di “Lampedus’amore –giornalistico internazionale”, in programma a Lampedusa dal 6 all’8 luglio. Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Elvira Terranova, interverranno, con il presidente dell’Associazione “Occhiblu” Filippo Mulè che illustrerà il programma anche quest’anno costruito su momenti musicali, teatrali e di riflessione su temi di attualità, il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli, il segretario di Assostampa Sicilia Giuseppe Rizzuto e i rappresentanti degli sponsor. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Gli agenti del commissariato di Portici - Ercolano sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale ' Maresca ' a Torre del Greco per una segnalazione di danneggiamento . I poliziotti, giunti ...... ci sarebbe qualche movimento sotterraneo per ricucire con Sunak, che non ha infierito prendendo una posizione netta contro il suo predecessore nonostante gli scontri dellesettimane. "Johnson ...Decisamente diverso invece il commento dell'ex presidente Donald Trump , battuto da Joe Biden allepresidenziali. "Il dipartimento di Giustizia corrotto di Biden ha annullato una possibile ...

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: rapporti Cina-Usa non saranno diretti contro Mosca. LIVE Sky Tg24

Il sistema permette di diramare un sms a tutti i telefoni cellulari attivi nell'area geografica a rischio. Si parte il 28 giugno in Toscana, entro fine anno ...Il lancio di Immortals of Aveum è stato rinviato di alcune settimane per dare tutto il tempo agli sviluppatori di apportare i ritocchi finali.