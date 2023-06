UL Solutions Rilascia la Prima Validazione di Dichiarazione Ambientale per la Biodegradabilità e Compostabilità dei Materiali all' azienda italiana Cyclica sul prodotto pelle OLEUM®

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Attraverso il suo programma didi(Environmental Claim Validation), ULaiuta i produttori a valutare gli attributi ambientali dei loro prodotti e, come la, contribuendo a costruire un percorso di ciclo di vita più sostenibile in futuro. NORTHBROOK, Ill., 20 giugno 2023 /PRNewswire/UL, leader globale in materia di scienze della sicurezza applicata, annuncia oggi che ladell', fornitore dei settori moda e lusso, è laa ricevere ladi ...