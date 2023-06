UGL a Salerno Paolo Capone | Leader UGL | Essenziale rafforzare sicurezza sul lavoro

(Di martedì 20 giugno 2023) "La stagione dei congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del. I dati emersi dal Rapporto sugli infortuni mortali sui luoghi di, collocano la regione Campania

Martedì 20 giugno, alle ore 10.00 , il Segretario Generale, Paolo Capone interverrà al congresso territoriale dell'di, presso l' Hotel Mediterranea in Via Generale Clark 54 ,, per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro. "La stagione dei ...Gabriele Giorgianni, segretario generale dellaAutoferrotranvieri di: L'annuncio 'LaAutoferrotranvieri, in attesa del confronto, ha attuato la disdetta tutti gli accordi di secondo ...A chiederla è stato Gabriele Giorgianni, segretario generale dellaAutoferrotranvieri di. 'Oltre a turni già molto pesanti effettuati per tutto il periodo invernale, l'azienda ha inviato ...

Paolo Capone interverrà al congresso territoriale dell’UGL di Salerno, presso l’Hotel Mediterranea in Via Generale Clark 54, Salerno, per parlare dei temi locali e regionali che riguardano ...Il sindacato chiede un passo indietro della società. Giorgianni: "Non sono turni consentiti dai contratti nazionali di categoria" ...