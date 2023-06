UFFICIALE – Viali è il nuovo allenatore dell’Ascoli

(Di martedì 20 giugno 2023) L’Ascoli, dopo una stagione fatta di alti e bassi, si prepara ad affrontare il suo nono campionato consecutivo di Serie B con delle importanti novità. La società marchigiana, infatti, ha deciso di non proseguire il rapporto con Roberto Breda, nonostante abbia addirittura sfiorato i playoff. La notizia riguardo la nuova guida tecnica del Picchio era nell’aria da diversi giorni, ma nella giornata di ieri è arrivata anche l’ufficialità: Williamè il. L’ex Cesena, che già in precedenza era stato vicino alla panchina bianconera, ha firmato un contratto biennale.è il: il comunicatoha dimostrato di essere un...

Il Club bianconero saluta e ringrazia Roberto Breda e il suo staff per il lavoro svolto nei quattro mesi in bianconero e rivolge un caloroso benvenuto a Mister, augurandogli di intraprendere ...Il Club bianconero saluta e ringrazia Roberto Breda e il suo staff per il lavoro svolto nei quattro mesi in bianconero e rivolge un caloroso benvenuto a Mister, augurandogli di intraprendere ...Il club di Serie B congeda Roberto Breda e, come riportato dal comunicatodel club e poi da Tuttomercatoweb, affida la panchina a William. Ecco il comunicato del club: "L'Ascoli ...

Si comincia il primo di luglio Ufficiale, Viali arriva ad Ascoli il Resto del Carlino

"Si comincia il primo di luglio. Ufficiale, Viali arriva ad Ascoli", titola il Quotidiano Sportivo. Nelle ultime ore il Cosenza.L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che dal prossimo 1° luglio la conduzione tecnica della prima squadra sarà affidata a William Viali.