Ufficiale, Cardinale si dimette dal CdA del Tolosa | NEWS Pianeta Milan

Come anticipato da MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere i dettagli), il Tolosa ha comunicato ufficialmente - si legge nel documento ufficiale consultato da Calcio e Finanza - le dimissioni ...Gérald CARDINALE con effetto dal 9 giugno 2023», si legge nel documento ufficiale consultato da Calcio e Finanza. «L’assemblea generale rileva che il sig. Gérald CARDINALE non sarà sostituito. La ...