UEFA e UNHCR insieme | il 28 giugno la Unity Cup | Tardelli l’ambasciatore della Figc

Lae l'sono liete di annunciare la seconda edizione della Unity EURO Cup per sostenere l'accesso dei rifugiati allo sport e incrementare l'inclusione sociale. Contenuti top media Laura Georges ...Lae l'sono liete di annunciare la seconda edizione della EURO UNITY CUP per sostenere l'accesso dei rifugiati allo sport e incrementare l'inclusione sociale. Contenuti top media Laura Georges ...Lae l'sono liete di annunciare la seconda edizione della Unity EURO Cup per sostenere l'accesso dei rifugiati allo sport e incrementare l'inclusione sociale. Contenuti top media Laura Georges ...

UEFA e UNHCR organizzano la seconda edizione della Unity ... UEFA.com

UEFA.com is the official site of UEFA, the Union of European Football Associations, and the governing body of football in Europe. UEFA works to promote, protect and develop European football across ...La UEFA e l'UNHCR sono liete di annunciare la seconda edizione della Unity EURO Cup per sostenere l'accesso dei rifugiati allo sport e incrementare l'inclusione sociale.