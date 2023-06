Ue | Borrell | “Mancano materie prime per munizioni”

(Di martedì 20 giugno 2023) "Questo indebolisce la nostra autonomia strategica" Nell’Unione europea “leper le”. Lo sottolinea l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep, presentando in conferenza stampa a Bruxelles la strategia dell’Ue per la sicurezza economica. “Durante la pandemia di Covid-19 all’improvviso ci siamo resi conto che nessuno produceva più un grammo di paracetamolo in Europa. Ora per aumentare la produzione di materiale militare e dicifondamentali, che non sono più disponibili in Europa e che devono essere importate. Questo indebolisce la nostra autonomia strategica”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

