Ue | bilancio pluriennale | la Commissione chiede 65 | 8 mld in più

... oltre alle flessibilita' diesistenti, per far fronte le sfide impreviste'. Di fronte a questa situazione, la Commissione 'non vede alternative per garantire che lapossa realizzare ...Infine, si prevedono 3 miliardi aggiuntivi per lo strumento di flessibilità del, che è andato praticamente esaurito, soprattutto a causa della guerra in Ucraina. La proposta della ...Von der Leyen rimette mano ala lungo termine dell'Unione europea ma rimanda la creazione della risorsa attesa per ...di Bruxelles sul tavolo dei 27 capi di stato e governo al Verticedel 29 ...