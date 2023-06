Udinese-Lucca | accordo trovato col Pisa | le ultime

Deulofeu, Becao e Pereyra sono tre elementi che l'al momento rischia di perdere. I primi ... Ma sono arrivati gli attaccanti Brenner e Martins (e si fa il nome di, in uscita dall'Ajax), ...Commenta per primo L'ha messo le mani su Lorenzo. L' attaccante classe 2000, tornato in Italia dopo l'esperienza in Olanda all' Ajax nell'ultima stagione, arriverebbe in prestito oneroso dal Pisa, con ...L'è pronta a dare una chance in Serie A a Lorenzo. L'attaccante, classe 2000, torna al Pisa dal prestito all'Ajax. Due stagioni fa,si era messo particolarmente in mostra con la ...

Calciomercato Udinese: accordo con il Pisa per Lucca di ritorno dall'Ajax Sky Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il centravanti bianconero è pronto per fare le valigie e provare una nuova esperienza. Ecco il team che è favorito in caso di cessione ...