Ucraina | Zelensky | “Controffensiva avanza | Russia non guadagna terreno”

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – “Avanziamo o difendiamo le posizioni. Non perdiamo”. Volodymyrfa il punto sullache l’sta conducendo nella guerra contro la. Il presidente nega che le forze di Mosca stianondo e rivendica risultati positivi conquistati dai soldati di Kiev. “In alcune zone i nostri guerrieri stannondo, in altre aree stanno difendendo le posizioni e resistono agli attacchi più intensi portati dagli invasori. Non abbiamo perso posizioni”, dicenel consueto messaggio su Telegram. “L’operazione continua secondo i piani”, fa eco il comandante in capo delle forze ucraine, Valery Zaluzhny, in un video postato su Facebook che lo ritrae assieme ai vertici militari, mentre esamina delle mappe ...

Abbiamo discusso del sostegno finanziario dell'Ue oltre il 2023 e dei progressi compiuti dall'nelle sue riforme', scrive in un tweet la von der Leyen.ha parlato al telefono anche ...: "Non perdoneremo", inizia la missione di pace africana. Sei leader a Kiev accolti dai missili russi La lunga estate di Odessa: "Controffensiva lenta, conviviamo con la paura" ...'Noi saremo insieme, per un lungo periodo. Ho parlato con Volodymyrin vista della Conferenza di Londra sulla ricostruzione dell'. Abbiamo discusso del sostegno finanziario dell'Ue oltre il 2023 e dei progressi compiuti dall'nelle sue riforme.'.

La guerra in Ucraina giunge al giorno 482. Macron fa sapere che il sistema di difesa terra-aria Samp-T, prodotta da Italia e Francia, è già operativo nel Paese invaso. Zelensky conferma che i soldati ...Inchiesta del New York Times sulle società private americane si sono fatte pagare a caro prezzo per garantirne la manutenzione. Il caso più citato sono tredici cannoni mobili M109 L prelevati dai maga ...