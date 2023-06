Ucraina | Shoigu | ' Kiev vuole colpire Crimea con missili Himars e Storm Shadow'

...centinaia di cadaveri dei loro militari" La guerra in, cosa c'è da sapere Lo sfregio di Mosca alla città di Zelensky: 11 civili morti Putin scarica Prigozhin: "Si deve sottomettere a...... attraverso il territorio liberato, un passaggio sicuro e logisticamente agevole tra l'... il controllo di centri abitati e alture tattiche, in uno svantaggio, con gli uomini die ...La guerra in, cosa c'è da sapere Lo sfregio di Mosca alla città di Zelensky: 11 civili morti Putin scarica Prigozhin: "Si deve sottomettere ae all'esercito" Lukashenko: "La ...

Ultimo'ora: Ucraina: Shoigu, 'Kiev vuole colpire Crimea con missili ... La Svolta

Mosca, 20 giu. (Adnkronos) – Il comando delle forze armate ucraine sta pianificando di lanciare attacchi sul territorio russo, compresa la Crimea, con razzi Himars e missili Storm Shadow. Lo ha dichia ...L’Ucraina ha detto di aver già liberato tre centri abitati ... ma proprio in questi giorni lo ha ammesso pubblicamente il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, che durante una visita in uno ...