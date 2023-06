Ucraina-Russia | la guerra in diretta | il video dello scontro in trincea

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – Lain, in undrammatico diffuso dalle forze speciali dell’. I soldati di Kiev, come documenta la telecamera montata sull’arma di un militare, entrano in unaoccupata da soldati russi e aprono il fuoco nel labirinto scavato nel terreno. Quattro soldati russi cadono colpiti da distanza ravvicinata, mentre vengono lanciate granate. L'articolo proviene da Italia Sera.

... hanno condotto l'assemblea a pronunciarsi con chiarezza, continua il documento nel senso di una "condanna inequivocabile della invasione brutale dellain". Si esprime anche "...Su alcuni aspetti cruciali, il sostegno all'aggredita dallae i rapporti con l'Unione Europea, le distanze sono tali da rendere praticamente impossibile la formazione di una coalizione ...Allo stesso tempo, non si escludono altri incontri sul tema con i rappresentanti dell'Onu. L'accordo sul grano potrebbe terminare il prossimo 18 luglio. A dirlo, alla stampa, è il Viceministro russo ...

Attacchi aerei su Leopoli, Kiev, Kherson. Armi nucleari tattiche, Biden: la minaccia russa è reale - Aggiornamento del 20 Giugno delle ore 18:35 - Aggiornamento del 20 Giugno delle ore 18:35 RaiNews

"Bordus è stato ucciso nella feroce lotta contro i russi. Ogni giorno ha cercato di avvicinare l’Ucraina alla vittoria, ma lui stesso non la vedrà", ha scritto in un post Sport Angels, che ha ...All'alba dell'invasione russa in Ucraina, infarti, le sanzioni internazionali hanno impedito alla Russia di ottenere supporto per le proprie mire tecnologiche, costringendola a una sorta di embargo ...