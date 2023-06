Ucraina | esplosioni a Zaporizhzhia | allarme in 10 regioni

4.15a Kiev e 10 oblasthanno scosso nella notte la città e la regione di Kiev, secondo i media locali. L'amministrazione militare della capitaleha reso noto che le ...3.10 Nella nottea Zaporizhzhia Diversesono state udite nella notte nella cittàdi Zaporizhzhia,secondo autorità locali citate dai media internazionali. L'allarme antiaereo è scattato anche negli oblast di Dnipropetrovsk,...4.15a Kiev e 10 oblasthanno scosso nella notte la città e la regione di Kiev, secondo i media locali. L'amministrazione militare della capitaleha reso noto che le ...

ROMA, 20 GIU - Diverse esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi nella città ucraina di Zaporizhzhia, secondo autorità locali citate dai media internazionali. L'allarme antiaereo è scattato ...Esplosioni a Kiev. Anche in altre tre regioni dell’Ucraina sono state registrate esplosioni per gli ennesimi raid russi. La sessione Nato che si svolgerà prossimamente a Vilnius non prevede un invito ...