Ucraina | da Kiev a Leopoli | attacchi notturni in tutto il Paese

(Di martedì 20 giugno 2023), 20 giu. (Adnkronos) - La Russia ha lanciatoin tutta l'durante la notte, compresa la capitalee la città occidentale di, vicino al confine con la Polonia. L'amministrazione militare diha dichiarato che Mosca ha lanciato un attacco di droni nelle prime ore di stamattina, avvertendo i residenti di trovare riparo. Non ci sono al momento notizie di vittime. L'amministrazione in seguito ha affermato che le difese aeree della città avevano intercettato e distrutto circa due dozzine di droni Shahed di fabbricazione iraniana nel "massiccio attacco aereo" contro la capitale, il secondo con droni dall'inizio del mese. A, è stata colpita e data alle fiamme un'"infrastruttura critica", ha riferito l'amministrazione militare della ...

Leggi anche, Zelensky: "Controffensiva avanza, Russia non guadagna terreno", nuova tattica Russia: tank kamikaze contro soldati, Stoltenberg: "A Vilnius non si parlerà di ......l'. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio è atteso nelle prossime ore. La proposta aiuterà a finanziare le spese correnti del governo die ...Ue verso un piano d'aiuti ada 50 miliardi

La Russia ha lanciato attacchi in tutta l'Ucraina durante la notte, compresa la capitale Kiev e la città occidentale di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. L'amministrazione militare di Kiev ha ...Esplosioni nella notte a Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli. L'allarme antiaereo è scattato in 15 regioni dell'Ucraina. La Cina ha promesso di non fornire armi alla Russia, assicura ...