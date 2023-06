Ucraina | da Kiev a Leopoli | attacchi notturni in tutto il Paese

La Russia ha lanciato attacchi in tutta l'durante la notte, compresa la capitalee la città occidentale di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. L'amministrazione militare diha dichiarato che Mosca ha lanciato un ...... il Cremlino, che chiede una riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulle forniture di armi occidentali all', attende con interesse la visita a Mosca del cardinale Zuppi.preme per l'......l'. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio è atteso nelle prossime ore. La proposta aiuterà a finanziare le spese correnti del governo die ...

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato attacchi in tutta l’Ucraina durante la notte, compresa la capitale Kiev e la città occidentale di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. L’amministrazione milit ...Esplosioni nella notte a Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli. L'allarme antiaereo è scattato in 15 regioni dell'Ucraina. La Cina ha promesso di non fornire armi alla Russia, assicura ...