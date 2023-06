Ucraina | Copenaghen approva pacchetto aiuti per quasi 3 miliardi di euro

... seguita da Londra, Zurigo, Berna e. Zurigo, in Svizzera , è salita di un posto a ... Secondo questo studio, l'invasione dell'da parte della Russia incide - e non di poco - sul costo ......futura aggressione russa una volta terminata la guerra e avvicinare concretamente l'alla ... L'avvio dell'addestramento di piloti aerei da combattimento sotto la guida die Amsterdam, ...'Esattamente quando verranno prese le decisioni (di consegnare aerei all'), è troppo presto ... Troels Lund Poulsen, ha dichiarato che discuterà con le sue controparti i piani diper ...

Ucraina: Copenaghen approva pacchetto aiuti per quasi 3 miliardi di ... Gazzetta di Modena

Copenaghen, 20 giu. (Adnkronos) – La Danimarca ha approvato un altro pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore di 2,95 miliardi di euro per il periodo 2023-2028. Lo ha reso noto il ministro d ..."La Russia non ha diritto di veto". C'è accordo, tra gli alleati della Nato, sul fatto che l'Ucraina entri a far parte dell'Alleanza. Così il Segretario Generale, Jens Stoltenberg, in conferenza stamp ...